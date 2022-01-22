Будет ли казахстанскому городу Нур-Султан, названному в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева возвращено прежнее название Астана, и каким образом эта перемена отразится на положении действующего лидера страны Касыма-Жомарта Токаева в интервью изданию Украина.ру рассказал главред портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир

«Возращение Нур-Султану прежнего названия может служить маркером того, насколько уверенно себя чувствует нынешний президент в своем кресле. Если переименование состоится, то это уже само по себе будет достаточно громким заявлением.

Но с другой стороны, переименовал Астану в Нур-Султан сам Токаев, и думаю, он прекрасно понимает, что люди об этом помнят, и вряд ли стоит сейчас принимать решения, которые могут быть интерпретированы как в его пользу, так и наоборот», — сказал журналист.

Белорусский политик оценил новые лица во власти, предложенные Лукашенко © Santa Fe Relocation Services / flickr Ильей Намовиром можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев, фактически удерживая власть в своих руках.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, около тысячи пострадали, и Токаев попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ, что на Западе было воспринято неоднозначно.

В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.