Во вторник, 18 января, впервые после беспорядков к народу Казахстана обратился экс-президент Нурсултан Назарбаев, заявивший, что целью протестов было разрушение целостности государства. Насколько уместным и своевременным было появление бывшего лидера в интервью изданию Украина.ру рассказал главред портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир

«Затянувшуюся мхатовскую паузу надо было как-то заканчивать, и явление первого президента народу позволило понизить градус интриги и напряженности до почти привычных значений. Мы видим, что никто закон о первом президенте Казахстана отменять не собирается.

Да, внесли пару правок, лишили права пожизненного председательства в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, но все остальные гарантии и привилегии за елбасы сохраняются», — считает журналист.

Станет ли Лукашенко белорусским Назарбаевым - Груздев © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Полностью интервью с Ильей Намовиром можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев, фактически удерживая власть в своих руках.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, около тысячи пострадали, и Токаев попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ, что на Западе было воспринято неоднозначно.

В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.