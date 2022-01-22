Главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру прокомментировал слова беглого казахстанского банкира Мухтара Аблязова, заявившего, что протестами руководил он, чтобы стать премьером страны

«Про Аблязова можно говорить многое, но это точно не клоун, а очень умный и целеустремленный человек. Было бы странно, если бы человек, назначенный фактически врагом страны №1, не попытался как-то использовать крупнейшие в истории страны протестные акции в свою пользу, напомнить о себе, приободрить своих немногочисленных сторонников и, возможно, приобрести новых.

Но сейчас ему ничего не остается, кроме как вновь пытаться накапливать ресурсную базу внутри страны и ждать следующего подходящего кризисного момента», — считает Намовир.

Белорусский политик оценил новые лица во власти, предложенные Лукашенко © Santa Fe Relocation Services / flickr Мухтар Аблязов заявил, что разработал план смены власти в Казахстане, хочет стать премьером страны и намерен попросить помощи у Запада. Отдельные эксперты оценили это высказывание как признание роли внешних сил в казахстанских событиях, другие посчитали, что банкир решил «слизать» сценарий пиара у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Полностью интервью с Ильей Намовиром можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев, фактически удерживая власть в своих руках.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, около тысячи пострадали, и Токаев попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ, что на Западе было воспринято неоднозначно.

В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.