Главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос о том, какой позиции о происходящем в стране придерживаются русские, которые составляют вторую по численности нацию страны

«А пока можно только констатировать, что в основной своей массе русские Казахстана наблюдали за событиями со стороны. Хотя, к примеру, в Павлодаре в списке задержанных за административные правонарушения в те дни встречались и русские фамилии.

А русские алматинцы, напротив, до сих пор отходят от шока событий и посттравматического синдрома и очень нелестно отзываются о тех, кто говорит, что не стоило обращаться за помощью к ОДКБ», — сказал журналист.

Полностью интервью с Ильей Намовиром можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев, фактически удерживая власть в своих руках.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, около тысячи пострадали, и Токаев попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ, что на Западе было воспринято неоднозначно.

В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.