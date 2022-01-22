Главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру ответил на вопросы, касающиеся событий начала января 2022 года. В частности, он рассказал о настроениях в обществе

«У нас в городе (Намовир родом из Кокшетау — ред.), кстати, тоже был митинг вечером 4 января, часть его участников была арестована, но позже, вроде бы, всех отпустили. По мере того, как ситуация накалялась и выходила из-под контроля, слова поддержки в адрес протестующих звучали все реже, люди откровенно не понимали, что происходит», — рассказал он.

Журналист уточнил, что усугубляло положение дел и только добавляло населению страхов отсутствие интернета и проблемы бытового характера вроде неработающих банкоматов. Однако вскоре, рассказал эксперт, жизнь вернулась в прежнее русло.

Полностью интервью с Ильей Намовиром можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев, фактически удерживая власть в своих руках.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, около тысячи пострадали, и Токаев попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ, что на Западе было воспринято неоднозначно.

В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.