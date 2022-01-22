В случае, если президент Белоруссии Александр Лукашенко покинет свой пост и в стране произойдет полная смена элит, государство ожидает серьезная борьба за власть между двумя группами - пророссийскими и ориентированными на Евросоюз. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил белорусский политик Владимир Груздев

«На текущий момент очевидно, что во власти есть западное либеральное крыло, которое делает многое для того, чтобы оторвать Беларусь от России. Лоббирует белорусскую латиницу, активно делает заявления и поздравления на белорусском языке, вкладывает деньги в реставрацию замков Радзивиллов, пропагандирует величие ВКЛ и Речи Посполитой.

В экономике данная группа планирует произвести шоковую терапию, посадить страну на финансовую диету, сделать военно-нейтральным государством и в перспективе войти в Евросоюз», — сказал Груздев.

Станет ли Лукашенко белорусским Назарбаевым - Груздев © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Вот только какая из этих двух групп победит, оговорился политик, пока непонятно.

Полностью интервью с Владимиром Груздевым можно прочитать здесь.