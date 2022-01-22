«На текущий момент очевидно, что во власти есть западное либеральное крыло, которое делает многое для того, чтобы оторвать Беларусь от России. Лоббирует белорусскую латиницу, активно делает заявления и поздравления на белорусском языке, вкладывает деньги в реставрацию замков Радзивиллов, пропагандирует величие ВКЛ и Речи Посполитой.
В экономике данная группа планирует произвести шоковую терапию, посадить страну на финансовую диету, сделать военно-нейтральным государством и в перспективе войти в Евросоюз», — сказал Груздев.
Вторая группа, рассказал он, это государственники, где главная роль принадлежит силовикам. Эти люди будут выступать за дальнейшую интеграцию в рамках союзного государства, военное сотрудничество с ОДКБ, отказ от белорусской латинизации и за сохранение за государством стратегических активов.
Вот только какая из этих двух групп победит, оговорился политик, пока непонятно.
Полностью интервью с Владимиром Груздевым можно прочитать здесь.