«Думаю, что окончательный преемник еще не выбран. Но если следовать логике, заложенной в предлагаемом проекте Конституции, а именно статье 88-1, которая предполагает, что исполнение обязанностей переходит к Председателю Совета Республики, в случае если что-то произойдет с президентом, то в настоящий момент предварительный преемник — это Наталья Кочанова», — сказал политик.
Наталья Кочанова — экс-глава администрации президента, а ныне Председатель Совета Республики Национального Собрания Белоруссии.
Другие возможные преемники, заключил Груздев, ограничены статьей 80 проекта Конституции, где указано, в частности, что лидер нации должен быть гражданином республики по рождению.
Полностью интервью с Владимиром Груздевым можно прочитать здесь.