Белорусский политик, член Оргкомитета по созданию пророссийской политической партии «Союз» Владимир Груздев в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, кто может стать потенциальным преемником президента Белоруссии Александра Лукашенко

«Думаю, что окончательный преемник еще не выбран. Но если следовать логике, заложенной в предлагаемом проекте Конституции, а именно статье 88-1, которая предполагает, что исполнение обязанностей переходит к Председателю Совета Республики, в случае если что-то произойдет с президентом, то в настоящий момент предварительный преемник — это Наталья Кочанова», — сказал политик.

Станет ли Лукашенко белорусским Назарбаевым - Груздев © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Другие возможные преемники, заключил Груздев, ограничены статьей 80 проекта Конституции, где указано, в частности, что лидер нации должен быть гражданином республики по рождению.

Полностью интервью с Владимиром Груздевым можно прочитать здесь.