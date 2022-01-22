Возглавит ли Александр Лукашенко Всебелорусское собрание, оставив должность президента Белоруссии, в интервью изданию Украина.ру ответил белорусский политик, член Оргкомитета по созданию пророссийской политической партии «Союз» Владимир Груздев

«После событий, произошедших в Казахстане, не факт. Такой вариант, конечно, рассматривается, но окончательное решение будет принято после референдума. Лукашенко не хочет расставаться с должностью президента, но обстоятельства вынуждают рассматривать разные варианты. Думаю, что финальное решение он будет принимать единолично, на основании своего политического опыта», — ответил эксперт.

Белорусский политик оценил новые лица во власти, предложенные Лукашенко © Santa Fe Relocation Services / flickr

По словам Груздева, преемник Лукашенко пока не выбран, но с большой долей вероятности получить главное кресло страны сможет бывшая глава администрации президента, а ныне Председатель Совета Республики Национального Собрания Белоруссии Наталья Кочанова.

Такой вывод, пояснил Груздев, он сделал на основе проекта Конституции, где указано, что исполнение обязанностей президента переходит к Председателю Совета Республики.

Полностью интервью с Владимиром Груздевым можно прочитать здесь.