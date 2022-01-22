Стоит ли оценивать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что к власти в стране скоро придут новые люди, как анонс реальных перемен в рамках конституционной реформы. На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил белорусский политик, член Оргкомитета по созданию пророссийской политической партии «Союз» Владимир Груздев

Зеленский не успокоил: украинцы бросились скупать гречку © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

«Да, конечно, власть считает, что изменения в Конституции выведут страну из политического тупика, в котором мы оказались после августа 2020 года. Предложить что-то еще они не в силах. Но политиками нового поколения, на мой взгляд, будут те же чиновники, только помоложе», — сказал Груздев.

В качестве примера он привел конкретные фамилии. Например, место председателя Центризбиркома республики Лидии Ермошиной займет Игорь Карпенко, а ранее работавший заместителем главы Администрации Президента Дмитрий Крутой пойдет на повышение.

«А на освободившиеся не ключевые должности будут брать руководителей исполкомов из регионов. На политических партиях, которые как раз таки могли бы дать политиков нового поколения, власть если не поставила крест, то поставила на паузу. Через партии сложнее контролировать появление новых политиков, чем через чиновничий аппарат», — считает эксперт.

Полностью интервью с Владимиром Груздевым можно прочитать здесь.