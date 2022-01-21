Эстония запросила у властей ФРГ одобрения поставок летального оружия Украине. Об этом 21 января сообщило издание Deutsche Welle со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны ФРГ

«Германия получила от Эстонии запрос на одобрение поставки гаубиц в Украину. Запрос изучается и находится «на ведомственном согласовании», сообщила секретарь министерства обороны ФРГ вечером в четверг, 20 января. Процесс должен быть скоординирован с Финляндией», — сообщило издание.

В частности, Минобороны Эстонии предлагает передать Украине противотанковые ракеты Javelin и 122-мм гаубицы.

Гаубицы, о которых идет речь, были изготовлены в ГДР, а в 90-е проданы Финляндии. Посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине © CC0, Pixabay

Ранее с такой же просьбой Эстония, Литва и Латвия обратились к Госдепу США. В американском ведомстве запрос одобрили.

Ранее власти Германии заблокировали поставки НАТО летального оружия Украине, в том числе противодронных ружей и противоснайперских систем.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что позиция Германии — отказ от поставок оружия в страны, где существуют военные конфликты — остается неизменной.