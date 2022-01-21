Проект депутатов КПРФ о признании республик Донбасса создаст нужный фон для переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сказал в комментарии РИА Новости 21 января замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин

По мнению эксперта, проект о признании ЛНР и ДНР может убедить США повлиять на Киев и заставить власти Украины выполнить Минские соглашения. «Необходимо искать решение»: Володин сказал, когда Госдума обсудит признание ДНР и ЛНР © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Он предположил, что идея придаст веса позиции России на переговорах с США в Женеве по ситуации на Украине.

«Я считаю, что идея имеет право на существование и определенный смысл, но при этом это не значит, что ее надо мгновенно принимать. Но подчеркиваю, что это альтернатива, если в ходе переговоров в очередной раз выяснится, что на самом деле США совершенно не заинтересованы в том, чтобы проблема решалась», — сказал Жарихин.

Энтони Блинкен и Сергей Лавров провели переговоры в Женеве. Перед встречей Блинкен отметил, что США «не ждут больших результатов от переговоров, но настроены решать проблемы с Россией мирным путём».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал авторов инициативы по признанию ЛНР и ДНР не стремиться заработать политические очки «на такой тонкой и хрупкой материи». Он подчеркнул, что сейчас «важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряженности ситуации».