Белорусские правительственные чиновники обвиняются в авиационном пиратстве за перенаправление рейса авиакомпании Ryanair для ареста Романа Протасевича, сообщила пресс-служба Министерства юстиции США 20 января

Минюст США обвиняет четырех чиновников правительства Белоруссии в «сговоре» и «авиационном пиратстве» из-за инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, на котором летел оппозиционер Роман Протасевич. Михеев рассказал, что было бы, если бы Лукашенко позволил Донбассу допросить Протасевича

Обвиняемые по делу — гендиректор госуправления аэронавигации Белоруссии Леонид Чуро и его заместитель Олег Казючиц, а также агенты госбезопасности «Андрей Лну и Фну Лну».

Минюст обвиняет их в заговоре с целью совершения авиационного пиратства, предусматривающего минимальное наказание в 20 лет и максимальное наказание — пожизненно.

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды.