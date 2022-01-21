Минюст США обвиняет четырех чиновников правительства Белоруссии в «сговоре» и «авиационном пиратстве» из-за инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, на котором летел оппозиционер Роман Протасевич.

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Обвиняемые по делу — гендиректор госуправления аэронавигации Белоруссии Леонид Чуро и его заместитель Олег Казючиц, а также агенты госбезопасности «Андрей Лну и Фну Лну».

Минюст обвиняет их в заговоре с целью совершения авиационного пиратства, предусматривающего минимальное наказание в 20 лет и максимальное наказание — пожизненно.

 

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды.