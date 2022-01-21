Командование ополчения ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий.
«На железнодорожной станции в Красноармейске (подконтрольном Киеву. — Ред.) осуществлена разгрузка шести единиц реактивных систем залпового огня "Смерч" и двух РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами», — рассказал представитель Народной милиции.
В ДНР также сообщили, что со стороны ВСУ фиксируют усиление разведывательной деятельности с применением беспилотников, отмечена активная поставка различных боеприпасов. По данным Народной милиции, возможны и провокации украинских военных с применением химических веществ.
Ранее на линию разграничения в Донбассе прибыли боевики из «Правого сектора»* и снайперы из состава 74-го разведывательного батальона и спецподразделения СБУ «Альфа». Кроме того, Великобритания направила на Украину отряды бойцов спецназа.
* Деятельность организации запрещена в РФ