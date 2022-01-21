Причины массовых беспорядков в Казахстане - коррупция и расслоение в доходах, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 января на встрече с представителями бизнес-сообщества

«На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики», — сказал Токаев.

Он завил, что проблемы копились годами, а январские беспорядки обнажили ситуацию в стране.

По словам президента Казахстана, от экономического роста стали выигрывать ограниченные элитные группы, в то время как доходы большинства населения уменьшаются или стагнируют. "Больше не Елбасы?". За что в Европе мстят Токаеву © REUTERS, Stringer

Токаев пообещал подготовить «реальные реформы, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана». В частности, он намерен принять меры по возврату выведенного капитала и ввести барьеры для оттока финансов в офшоры. Также Токаев поручил изъять неиспользуемые месторождения и передать тем, кто готов их разрабатывать.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, в связи с двукратным ростом цены на автогаз. Затем на митингах стали звучать политические требования, в городах страны начались массовые беспорядки.

Токаев отправил в отставку правительство и снял с ряда должностей родственников экс-президента Нурсултана Назарбаева. Также он обратился за помощью к государствам ОДКБ, в страну прибыли миротворцы. 10 января в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили о стабилизации обстановки в стране.