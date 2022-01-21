В ведомстве уточнили, что подразделения ПВО совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на полигоны Белоруссии.
«По прибытии к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание и заступят на учебное боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России», — сообщили в Минобороны.
Помимо С-400, на белорусскую территорию перебазируют 12 истребителей Су-35 и зенитный ракетно-пушечный дивизион с комплексами ПВО малой дальности «Панцирь-С».
На учениях в Белоруссии проводится проверка сил реагирования Союзного государства.
Проверка включает два этапа — вначале проводится передислокация войск и быстрое создание группировок войск на разных направлениях, затем планируется провести контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам.