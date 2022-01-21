На Украину из Великобритании перебросили военнослужащих Армейской бригады специальных операций, сообщил 20 января телеканал Sky News

«Группа из около 30 элитных британских военнослужащих прибыла на Украину, чтобы обучить украинские вооруженные силы использовать новые противотанковые средства, переданные Великобританией», — говорится в сообщении.

По данным канала, британские рейнджеры вылетели на военных самолетах, которые также доставили на Украину в общей сложности около 2000 пусковых установок противотанковых ракет в течение этой недели.

Также, сообщил канал, были замечены британские самолеты-разведчики, действующие в рамках «тихого, но заметного наращивания поддержки вооруженных сил Украины со стороны Великобритании». Согласно информации трекера полетов, между Великобританией и Украиной курсирует транспортный самолет Королевских ВВС C-17. Константин Бондаренко: Великобритания за счет Украины хочет вбить клин между США и Россией © РИА Новости, Нина Зотина

На сайте Минобороны Великобритании указано, что в состав Армейской бригады специальных операций входят четыре батальона рейнджеров. Планируется, что они должны «взаимодействовать с союзниками и партнерами и бороться с противниками, где бы они ни представляли угрозу Великобритании и ее интересам», а используются «для противодействия угрозам, исходящим от насильственных экстремистских организаций».

Киев и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Москве подчеркивали, что заявления о «российской агрессии» используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.