«Группа из около 30 элитных британских военнослужащих прибыла на Украину, чтобы обучить украинские вооруженные силы использовать новые противотанковые средства, переданные Великобританией», — говорится в сообщении.
По данным канала, британские рейнджеры вылетели на военных самолетах, которые также доставили на Украину в общей сложности около 2000 пусковых установок противотанковых ракет в течение этой недели.
Также, сообщил канал, были замечены британские самолеты-разведчики, действующие в рамках «тихого, но заметного наращивания поддержки вооруженных сил Украины со стороны Великобритании». Согласно информации трекера полетов, между Великобританией и Украиной курсирует транспортный самолет Королевских ВВС C-17.
На сайте Минобороны Великобритании указано, что в состав Армейской бригады специальных операций входят четыре батальона рейнджеров. Планируется, что они должны «взаимодействовать с союзниками и партнерами и бороться с противниками, где бы они ни представляли угрозу Великобритании и ее интересам», а используются «для противодействия угрозам, исходящим от насильственных экстремистских организаций».
Киев и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Москве подчеркивали, что заявления о «российской агрессии» используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.