Швезиг выступила с таким заявлением на приеме Восточного комитета экономики ФРГ.
«Я надеюсь на быструю, законную процедуру, чтобы он мог начать работать… Я твердо убеждена, что ФРГ срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море», — сказала она.
По словам Швезиг, газ нужен ФРГ по крайней мере как источник энергии для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы постепенно отказаться от атомной и угольной энергетики.
Ранее свои взгляды на «Северный поток-2» пересмотрела Анналена Бербок. В прошлом, как член партии зеленых, она призывала превратить газопровод в «руину на дне Балтийского моря». Однако в должности главы МИД Германии на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым Бербок признала заинтересованность страны в поставках газа из России.