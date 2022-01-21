Глава немецкого региона Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала как можно быстрее сертифицировать и запустить газопровод «Северный поток-2», сообщает немецкое издание Zeit 21 января

Швезиг выступила с таким заявлением на приеме Восточного комитета экономики ФРГ. «Северный поток — 2»: Главы МИД РФ и ФРГ в Москве обсудили проект, а в США сомневаются в способности Германии противостоять России © коллаж Украина.Ру

«Я надеюсь на быструю, законную процедуру, чтобы он мог начать работать… Я твердо убеждена, что ФРГ срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море», — сказала она.

По словам Швезиг, газ нужен ФРГ по крайней мере как источник энергии для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы постепенно отказаться от атомной и угольной энергетики.

Ранее свои взгляды на «Северный поток-2» пересмотрела Анналена Бербок. В прошлом, как член партии зеленых, она призывала превратить газопровод в «руину на дне Балтийского моря». Однако в должности главы МИД Германии на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым Бербок признала заинтересованность страны в поставках газа из России.