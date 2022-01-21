Президент США проводил встречу с членами Совета по науке и технологиям в присутствии СМИ.
Журналистка телеканала Fox News задала Джо Байдену вопрос: «Почему вы ждёте, пока Путин сделает первый шаг?»
Байден заявил, что это «глупый вопрос».
Хотя пресс-служба не отметила, о какой теме шла речь, СМИ сделали вывод, что имелась в виду ситуация вокруг Украины.
Ранее Байден отмечал, что США приветствуют дипломатическое урегулирование ситуации, а в случае «вторжения на Украину» применят жесткие экономические санкции против России.Также он заявлял, что в случае эскалации США предоставят Украине дополнительную военную помощь.
Украина тем временем требует подготовить против РФ превентивные санкции.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева и подготовке вторжения на Украину. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.