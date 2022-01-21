Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос журналистки, почему он в ситуации с Украиной «ждет первого шага» от президента РФ Владимира Путина, сообщил 20 января пресс-пул Белого дома

Президент США проводил встречу с членами Совета по науке и технологиям в присутствии СМИ. Всё не так плохо, всё ещё хуже. О чем на самом деле Байден рассказал Зеленскому © Вячеслав Яковенко © ИА Красная Весна

Журналистка телеканала Fox News задала Джо Байдену вопрос: «Почему вы ждёте, пока Путин сделает первый шаг?»

Байден заявил, что это «глупый вопрос».

Хотя пресс-служба не отметила, о какой теме шла речь, СМИ сделали вывод, что имелась в виду ситуация вокруг Украины.

Ранее Байден отмечал, что США приветствуют дипломатическое урегулирование ситуации, а в случае «вторжения на Украину» применят жесткие экономические санкции против России.Также он заявлял, что в случае эскалации США предоставят Украине дополнительную военную помощь.

Украина тем временем требует подготовить против РФ превентивные санкции.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева и подготовке вторжения на Украину. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.