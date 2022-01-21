Украинцы получили инструкции на случай войны

Министерство культуры и информационной политики Украины стало распространять в Киеве брошюры с указаниями, как действовать в зоне боевых действий или в чрезвычайной ситуации при участии вооруженных людей. Об этом 20 января сообщило издание vesti.ua

Издание приводит скриншоты инструкций, которые получили украинцы, работающие на предприятиях Киева.

В инструкции украинцам рекомендуют заранее оборудовать жилье на случай ЧС, найти ближайшие укрытия, запастись водой, продуктами и лекарствами, свечами и фонариками. «Суперменю» Зеленского: нары для Порошенко и «Минск-2» для Украины или продолжение войны? © Виталий Подвицкий

Отмечается, что нужно подумать об альтернативном обогреве дома на случай отключения централизованного отопления, позаботиться об исправном состоянии автомобиля и запасе топлива для своевременной эвакуации.

Даны также советы на случай, если граждане оказались в зоне боевых действий или попали в чрезвычайную ситуацию при участии вооруженных людей.

Несмотря на содержание инструкций, авторы брошюры заверили украинцев, что ВСУ полностью готовы дать «отпор агрессору».

Ранее Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать и не ждать «вторжения России». Он заявил, что слухи о скорой войне распространяют намеренно, и сейчас не время «нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички».