Украинцы получили инструкции на случай войны

Издание приводит скриншоты инструкций, которые получили украинцы, работающие на предприятиях Киева.
В инструкции украинцам рекомендуют заранее оборудовать жилье на случай ЧС, найти ближайшие укрытия, запастись водой, продуктами и лекарствами, свечами и фонариками.
Отмечается, что нужно подумать об альтернативном обогреве дома на случай отключения централизованного отопления, позаботиться об исправном состоянии автомобиля и запасе топлива для своевременной эвакуации.
Даны также советы на случай, если граждане оказались в зоне боевых действий или попали в чрезвычайную ситуацию при участии вооруженных людей.
Несмотря на содержание инструкций, авторы брошюры заверили украинцев, что ВСУ полностью готовы дать «отпор агрессору».
Ранее Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать и не ждать «вторжения России». Он заявил, что слухи о скорой войне распространяют намеренно, и сейчас не время «нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички».