Гончаренко показал фото полок магазина "Новус" на Левобережной в Киеве с крупами и сахаром, большая часть товара на них раскуплена.
«Похоже, вчерашнее обращение Зеленского никого не успокоило», — подписал он снимок.
Ранее Зеленский в обращении к нации призвал украинцев не паниковать на фоне слухов о возможном «вторжении» России. Президент Украины заявил, что сейчас «не время скупать гречку и спички», потому что «война идет уже восьмой год».
В декабре появились сообщения, что в Херсонской области украинцы в панике вывозят ценные вещи с дач, расположенных на левобережье Днепра.
Киев и страны Запада обвинябт Москву в «агрессии» против Киева и подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, а перемещение войск по территории страны — ее суверенное право. Также в МИД РФ отмечают напряженную ситуацию и подвоз украинской техники на линии разграничения в Донбассе, а кроме того, поставки Украине оружия Западом.