Несмотря на призыв президента Владимира Зеленского не поддаваться панике, украинцы стали на всякий случай запасаться продуктами. Фото пустеющих полок опубликовал в Telegram депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 20 января

Гончаренко показал фото полок магазина "Новус" на Левобережной в Киеве с крупами и сахаром, большая часть товара на них раскуплена.

«Похоже, вчерашнее обращение Зеленского никого не успокоило», — подписал он снимок.

Ранее Зеленский в обращении к нации призвал украинцев не паниковать на фоне слухов о возможном «вторжении» России. Президент Украины заявил, что сейчас «не время скупать гречку и спички», потому что «война идет уже восьмой год». Украинцы стали заложниками ситуации с НАТО – Мураев © Facebook, Евгений Мураев

В декабре появились сообщения, что в Херсонской области украинцы в панике вывозят ценные вещи с дач, расположенных на левобережье Днепра.

Киев и страны Запада обвинябт Москву в «агрессии» против Киева и подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, а перемещение войск по территории страны — ее суверенное право. Также в МИД РФ отмечают напряженную ситуацию и подвоз украинской техники на линии разграничения в Донбассе, а кроме того, поставки Украине оружия Западом.