Бывший президент Украины Петр Порошенко рискует «купаться в ведре помоев» угольного дела до конца следующих выборов. Такое мнение 20 января выразил украинский политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Украина 24»

«Стратегически Петр Алексеевич уже проигрывает в этой ситуации. Ему нужно сегодня срочно опротестовывать подозрение и отменять его. Иначе его из этого ведра помоев этого дела будут поливать до конца выборов», — заявил он.

Также Бортник отметил, что угольное дело будет преследовать Порошенко до следующих выборов, что стратегически может его уничтожить.

Ранее эксперт также отметил, что власть в деле против Порошенко в краткосрочной перспективе выглядит слабо и неубедительно. При этом политтехнолог Андрей Бодров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сам вернул в большую политику Порошенко, окружая его вниманием из-за угольного дела, по которому он проходит как подозреваемый. Золотарёв сказал, когда Порошенко решится на новый Майдан © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из ЛДНР в 2014 году. Он уехал из Украины после того, как узнал, что ему планируют вручить повестку в суд, и отправился в дипломатическое турне.