Команда президента Украины Владимира Зеленского пробует загонять бывшего гаранта Петра Порошенко с помощью угольного дела, чтобы он «выдохся» перед следующей президентской гонкой. Такое мнение 20 января выразил политолог Ростислав Балабан в эфире телеканала UkrLive

«Зависит все от рейтинга. Если рейтинг Порошенко будет расти, и будет зашкаливать. И команда «Слуг народа» будет видеть, что он выигрывает президентские выборы, будет вынесен приговор типа условного срока или что-то такого, чтобы устранить его от баллотирования. То есть зависит не от правосудия, а от рейтинга», — заявил эксперт.

По его мнению, команда Владимира Зеленского запустила, таким образом, предвыборную кампанию, надеясь, что Порошенко «выдохнется». Копатько рассказал, станет ли арест Порошенко приговором для Зеленского © кадр из видео Украина.ру

Ранее Балабан выразил предположение, что будущая каденция украинской власти сложится из бьюти-блогеров, которые пойдут на работу в Офис президента и Кабинет министров Украины.

Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из ЛДНР в 2014 году. Он уехал из Украины после того, как узнал, что ему планируют вручить повестку в суд, и отправился в дипломатическое турне.