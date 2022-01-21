«Зависит все от рейтинга. Если рейтинг Порошенко будет расти, и будет зашкаливать. И команда «Слуг народа» будет видеть, что он выигрывает президентские выборы, будет вынесен приговор типа условного срока или что-то такого, чтобы устранить его от баллотирования. То есть зависит не от правосудия, а от рейтинга», — заявил эксперт.

По его мнению, команда Владимира Зеленского запустила, таким образом, предвыборную кампанию, надеясь, что Порошенко «выдохнется».

Копатько рассказал, станет ли арест Порошенко приговором для Зеленского
Копатько рассказал, станет ли арест Порошенко приговором для Зеленского
© кадр из видео Украина.ру

Ранее Балабан выразил предположение, что будущая каденция украинской власти сложится из бьюти-блогеров, которые пойдут на работу в Офис президента и Кабинет министров Украины.

Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из ЛДНР в 2014 году. Он уехал из Украины после того, как узнал, что ему планируют вручить повестку в суд, и отправился в дипломатическое турне.