Экс-спикер и депутат Рады Дмитрий Разумков считает, что последнее видео обращение президента Украины Владимира Зеленского несвоевременно и не решает проблемы украинцев. Такое мнение 20 января он выразил в эфире телеканала «Украина 24»

«Это видео несвоевременное. Это видео не соответствует тем вызовам, которые сегодня стоят перед страной. Я уверен в том, что власть должна успокаивать людей. Но это должно происходить в другой манере. Не в манере, при всем уважении, видосиков и полукавээновского формата, а в формате тех серьезных вопросов, которые сегодня выдвинуты перед страной», — заявил он. Безпалько объяснил, зачем Зеленский призывает не бояться "российского вторжения" © president.gov.ua

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам своей страны с просьбой не паниковать якобы из-за возможного вторжения России и не скупать гречку со спичками. Кроме того он напомнил, что война на востоке Украины продолжается уже восьмой год, и пообещал, что 2023 год Украина встретит с миром.