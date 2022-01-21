Угольное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко будет преследовать его до следующих выборов, что стратегически может его уничтожить. Такое мнение 20 января выразил украинский политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Украина 24»

«Стратегически Петра Порошенко втянули в канву очень токсичного для него дела. Теперь, я уверен, до следующих президентских выборов, это дело будет тянуться. Сериалами, сезонами и новыми показаниями. Она разделится на несколько ветвей. Споры вокруг сути дела. Обжалование разных решений следователей и решений судов. Это все разветвляется, как дерево, которое будет информационно использоваться для поднятия и напоминания обвинений», — заявил он.

Также Бортник отметил, что дело против него в любом случае является стратегическим поражением в будущем. Личное обязательство Порошенко: «похоронить» Зеленского © AP, Mikhail Palinchak

Ранее эксперт также отметил, что власть в деле против Порошенко в краткосрочной перспективе выглядит слабо и неубедительно. При этом политтехнолог Андрей Бодров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сам вернул в большую политику Порошенко, окружая его вниманием из-за угольного дела, по которому он проходит как подозреваемый.

Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из ЛДНР в 2014 году. Он уехал из Украины после того, как узнал, что ему планируют вручить повестку в суд, и отправился в дипломатическое турне.