«Стратегически Петра Порошенко втянули в канву очень токсичного для него дела. Теперь, я уверен, до следующих президентских выборов, это дело будет тянуться. Сериалами, сезонами и новыми показаниями. Она разделится на несколько ветвей. Споры вокруг сути дела. Обжалование разных решений следователей и решений судов. Это все разветвляется, как дерево, которое будет информационно использоваться для поднятия и напоминания обвинений», — заявил он.
Также Бортник отметил, что дело против него в любом случае является стратегическим поражением в будущем.
Ранее эксперт также отметил, что власть в деле против Порошенко в краткосрочной перспективе выглядит слабо и неубедительно. При этом политтехнолог Андрей Бодров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сам вернул в большую политику Порошенко, окружая его вниманием из-за угольного дела, по которому он проходит как подозреваемый.
Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из ЛДНР в 2014 году. Он уехал из Украины после того, как узнал, что ему планируют вручить повестку в суд, и отправился в дипломатическое турне.