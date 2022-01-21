Власть в деле против бывшего президента Петра Порошенко в краткосрочной перспективе выглядит слабо и неубедительно. Такое мнение 20 января выразил украинский политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Украина 24»

«В краткосрочной перспективе вчера власть выглядела слабой. Общество ожидало большего от этого решения тем более логично, что по этим делам были более жесткие меры пресечения. Например, для Виктора Медведчука, как домашний арест… Общество ожидало чего-то эдакого. Тем более его следствие обвиняло в том, что он убежал от получения повестки», — заявил эксперт.

По его мнению, накануне в суде «ситуация выглядела, как победа Порошенко». И на первый взгляд так и есть, но это в стратегическом плане это не его победа.

Ранее политтехнолог Андрей Бодров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вернул в большую политику Порошенко, окружая его вниманием из-за угольного дела, по которому он проходит как подозреваемый. «Приговор так приговор»: соцсети о решении суда по Порошенко © REUTERS, Gleb Garanich

19 января Печерский суд Киева, несмотря на ходатайство прокуратуры об аресте Порошенко с возможностью залога в миллиард гривен, отпустил политика под личное обязательство. Порошенко заявил о намерении подать апелляцию. Порошенко пожаловался, что изъятие паспорта препятствует его политической деятельности, а запрет выезда из Киева мешает внутриполитической работе.

Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из ЛДНР в 2014 году. Он уехал из Украины после того, как узнал, что ему планируют вручить повестку в суд, и отправился в дипломатическое турне.