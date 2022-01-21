Президент Украины Владимир Зеленский вернул в большую политику пятого президента Петра Порошенко, окружая его вниманием из-за угольного дела, по которому он проходит как подозреваемый. Такое мнение 20 января выразил политтехнолог Андрей Бодров в эфире телеканала «Наш»

«Зеленский своими действиями вернул в большую политику пятого президента Петра Порошенко"Зеленский вернул Порошенко в большую политику. Я не знаю, что они там курят, но товар очень качественный, я имею в виду технологов Зеленского. На самом деле, на примере Медведчука можно было убедиться, что подобные вещи никак не добавляют ему рейтинга. Падение как продолжалось, так и продолжается», — отметил политтехнолог.

Ранее бывший руководитель бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов выразил мнение, что Порошенко раздухарился, получив самую мягкую меру пресечения в виде невыезда за границу, что придало ему сил вести политику против действующей власти в лице лидера страны Владимира Зеленского.

19 января Печерский суд Киева, несмотря на ходатайство прокуратуры об аресте Порошенко с возможностью залога в миллиард гривен, отпустил политика под личное обязательство. Порошенко заявил о намерении подать апелляцию. Порошенко пожаловался, что изъятие паспорта препятствует его политической деятельности, а запрет выезда из Киева мешает внутриполитической работе. Золотарёв сказал, когда Порошенко решится на новый Майдан © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из ЛДНР в 2014 году. Он уехал из Украины после того, как узнал, что ему планируют вручить повестку в суд, и отправился в дипломатическое турне.