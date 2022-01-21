Казахстанские события показали, что у Москвы есть возможности по урегулированию конфликтов в странах СНГ, однако жизненно необходимы новые подходы в интеграции. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко

У России есть реальная возможность стать новой "точкой сбора" для стран Центральной Азии, которая может предложить больше, чем обеспечение безопасности, однако для этого нужно переосмыслить подходы, заявил эксперт. Видеманн рассказал, кому на самом деле принадлежит Казахстан © pixabay

«Москве важно развить успех в Казахстане и предложить инициативы, связанные с интеграционными проектами, но не в смыслах и трендах прошлых лет с Русским миром и языком Пушкина. Это прекрасно, но в чистом виде это уже не работает. Нужны новые идеи для взаимодействия с новыми социальными группами, которые уже заявляют о своем желании выйти на историческую сцену», — сказал Серенко.

Мы не можем игнорировать новые силы в республиках СНГ (к примеру, политический ислам), если не хотим проиграть, заключил собеседник издания.

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