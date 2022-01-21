У России есть реальная возможность стать новой "точкой сбора" для стран Центральной Азии, которая может предложить больше, чем обеспечение безопасности, однако для этого нужно переосмыслить подходы, заявил эксперт.
«Москве важно развить успех в Казахстане и предложить инициативы, связанные с интеграционными проектами, но не в смыслах и трендах прошлых лет с Русским миром и языком Пушкина. Это прекрасно, но в чистом виде это уже не работает. Нужны новые идеи для взаимодействия с новыми социальными группами, которые уже заявляют о своем желании выйти на историческую сцену», — сказал Серенко.
Мы не можем игнорировать новые силы в республиках СНГ (к примеру, политический ислам), если не хотим проиграть, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.