"Казахстанские январи" могут снова вспыхнуть в любой точке Средней Азии, уверен руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Смена элит и запрос на новый образ жизни вместе с распространением политического ислама — топливо для новых протестов в регионе Средней Азии, уверен эксперт. Абзалов рассказал, чем закончится затея Украины выстроить обходной маршрут через Узбекистан и Казахстан © Александр Натрускин

«Там тоже меняются поколения, накапливается усталость от заворовавшихся чиновников, не пользующаяся авторитетом и доверием власть, а также растущая религиозность молодого населения. Молодые мусульмане будут оказывать большее влияние и в Казахстане, и Киргизии, и в Таджикистане, и в Узбекистане», — сказал Серенко.

Возможность "сбросить" молодых трудоспособных мужчин на заработки в Россию — важный стабилизирующий фактор, однако и он не вечен, заключил собеседник издания.

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