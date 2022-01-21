Скрытую информацию они ему вряд ли дадут. По крайней мере, нет такой информации, которую знали бы поляки, но не знали американцы. Что касается самих поляков, то они всегда пытались использовать Украину в своих интересах.

Эти интересы совпадают с американскими в плане сдерживания России и нанесения ей максимального ущерба, но для них Украина — это буферная зона, которую они пытаются сохранить. Вполне возможно, что они будут и дальше настраивать Зеленского на конфронтацию.

Поляки не могут обещать Зеленскому какую-то существенную помощь ресурсами или вооружением, но они могут пообещать лоббирование Украины в Евросоюзе, НАТО и в ряде других структур, которые Польша пыталась выстраивать на постсоветском пространстве, такие как Люблинский треугольник, предусматривающий создание новой Речи Посполитой. В этом смысле они могут обещать Зеленскому что-то сверх своих потенций, но это тоже поддержка чисто символическая.

Воевать за Зеленского поляки тоже не будут, но они будут с удовольствием воевать с Россией, если та вступит в серьезную конфронтацию с другими игроками.



Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20220120/1033115360.htmСкрытую информацию они ему вряд ли дадут. По крайней мере, нет такой информации, которую знали бы поляки, но не знали американцы. Что касается самих поляков, то они всегда пытались использовать Украину в своих интересах.