Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не бояться "российского вторжения". Этот странный шаг лидера страны прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

Зеленский ранее постоянно говорил о "российском вторжении", а сейчас призывает его не бояться, что выглядит очень странно, утверждает эксперт. Украина заблокировала транзит российского угля в Словакию © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«У Зеленского сейчас другая проблема — это Порошенко. Поэтому он, конечно, стремится отвлечь внимание, но в рамках той медийной и дипломатической истерии, которая сейчас разворачивается вокруг России насчет «вторжения». Поэтому ничего удивительного в этом нет. Удивительно то, что он призывает его не бояться», — сказал Безпалько.

Зеленский выступил в диссонансе с Байденом, так как за несколько часов до обращения украинского президента лидер США делал заявления о санкциях против России в случае «эскалации вокруг Украины». В любом случае, напряженность вокруг этого вопроса сохраняется из-за заявлений высокопоставленных американцев, заключил эксперт.

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