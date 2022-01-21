Зеленский ранее постоянно говорил о "российском вторжении", а сейчас призывает его не бояться, что выглядит очень странно, утверждает эксперт.
«У Зеленского сейчас другая проблема — это Порошенко. Поэтому он, конечно, стремится отвлечь внимание, но в рамках той медийной и дипломатической истерии, которая сейчас разворачивается вокруг России насчет «вторжения». Поэтому ничего удивительного в этом нет. Удивительно то, что он призывает его не бояться», — сказал Безпалько.
Зеленский выступил в диссонансе с Байденом, так как за несколько часов до обращения украинского президента лидер США делал заявления о санкциях против России в случае «эскалации вокруг Украины». В любом случае, напряженность вокруг этого вопроса сохраняется из-за заявлений высокопоставленных американцев, заключил эксперт.
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