Вместо "идиотской декоммунизации" нужно было проводить вменяемую политику и выстроить новую систему общественных отношений, чего сделано не было, подчеркнул эксперт.
«У Украины вообще вариантов немного. Ей надо было проводить политику гуманитарной децентрализации, расширения прав регионов. Если мы посмотрим на социологию, то реформа децентрализации оказалась самой успешной. Да, это ведет к феодализации Украины и появлению магнатов, как это было, когда Украина была под властью Польши, но это лучше междоусобной войны и это лучше распада по сценарию Югославии», — сказал Золотарёв.
Если "Минск" будет исполнен, другие регионы наподобие Закарпатья или Буковины могут сделать вывод, что Донбасс силой оружия принудил Киев к своим условиям, и поэтому нынешняя украинская власть находится в сложном положении, заключил эксперт.
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