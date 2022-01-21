Украинские элиты опасаются распада страны в случае исполнения Минских соглашений. О наилучшем сценарии для будущего республики в интервью Украина.ру рассказал известный политолог Андрей Золотарёв

Вместо "идиотской декоммунизации" нужно было проводить вменяемую политику и выстроить новую систему общественных отношений, чего сделано не было, подчеркнул эксперт. «Пусть пеняет на себя»: Лавров пригрозил тем, кто осмелится разрушить Минские соглашения © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

«У Украины вообще вариантов немного. Ей надо было проводить политику гуманитарной децентрализации, расширения прав регионов. Если мы посмотрим на социологию, то реформа децентрализации оказалась самой успешной. Да, это ведет к феодализации Украины и появлению магнатов, как это было, когда Украина была под властью Польши, но это лучше междоусобной войны и это лучше распада по сценарию Югославии», — сказал Золотарёв.

Если "Минск" будет исполнен, другие регионы наподобие Закарпатья или Буковины могут сделать вывод, что Донбасс силой оружия принудил Киев к своим условиям, и поэтому нынешняя украинская власть находится в сложном положении, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.