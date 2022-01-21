Зеленского начнут "шатать" с экономических вопросов, и судя по всему, Порошенко делает ставку на досрочные выборы. Добра на Майдан от Запада политик не получил, хотя был к нему полностью готов, отметил эксперт.
«Порошенко понимает, что любой Майдан в Киеве, не согласованный с посольством США, по определению является контрафактным…Такое "добро" он, очевидно, не получил. Но посол Великобритании Мелинда Симмонс тоже недвусмысленно высказалась о перспективах уголовного преследования Порошенко», — сказал Золотарёв.
Пока что судьи нашли соломоново решение, по которому Порошенко по делу о госизмене отпущен под личное поручительство, заключил эксперт.
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