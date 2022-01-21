Пётр Порошенко - прожжённый политик, который может воспользоваться ситуативным недовольством Запада по отношению к президенту Зеленскому. Политолог Андрей Золотарёв считает, что США безуспешно пытаются склонить Зеленского к исполнению Минских соглашений. Об этом Золотарёв рассказал в интервью Украина.ру

Зеленского начнут "шатать" с экономических вопросов, и судя по всему, Порошенко делает ставку на досрочные выборы. Добра на Майдан от Запада политик не получил, хотя был к нему полностью готов, отметил эксперт. Золотарев объяснил, почему Зеленский всерьез взялся за Порошенко и удастся ли его окончательно посадить © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Порошенко понимает, что любой Майдан в Киеве, не согласованный с посольством США, по определению является контрафактным…Такое "добро" он, очевидно, не получил. Но посол Великобритании Мелинда Симмонс тоже недвусмысленно высказалась о перспективах уголовного преследования Порошенко», — сказал Золотарёв.

Пока что судьи нашли соломоново решение, по которому Порошенко по делу о госизмене отпущен под личное поручительство, заключил эксперт.

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