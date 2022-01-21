Ряд экспертов заявлял, что Байдену нужна ситуация "ни войны, ни мира" на Украине, чтобы иметь рычаги влияния на Россию. Однако директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев придерживается иного мнения. Он поделился им в интервью Украина.ру

На фоне нынешних проблем для США критически важно не допустить сближения России и Китая, и потому Байден готов на уступки, убеждён эксперт. «Бойко или Порошенко». Золотарев о том, кого выберет Зеленский в качестве спарринг-партнера © Facebook, Золотарев Андрей

«Мы помним, что давление на Минск после выборов 2020 года не привело к желаемому результату, и тоже самое они понимают в отношении России. Хотя Блинкен в команде Байдена относится к той части, которая считает основной проблемой Россию, их больше беспокоят огромные амбиции Китая. Если они не договорятся с Россией, то это приведет к сближению Москвы и Пекина, вот они и ищут какие-то компромиссы», — сказал Золотарёв.

Одним из таких компромиссов является выполнение Минских соглашений, которые выгодны и России, потому что они меняют политический баланс, превращают Украину в конфедерацию и предохраняют от резких геополитических разворотов Киева, заключил эксперт.

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