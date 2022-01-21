На фоне нынешних проблем для США критически важно не допустить сближения России и Китая, и потому Байден готов на уступки, убеждён эксперт.
«Мы помним, что давление на Минск после выборов 2020 года не привело к желаемому результату, и тоже самое они понимают в отношении России. Хотя Блинкен в команде Байдена относится к той части, которая считает основной проблемой Россию, их больше беспокоят огромные амбиции Китая. Если они не договорятся с Россией, то это приведет к сближению Москвы и Пекина, вот они и ищут какие-то компромиссы», — сказал Золотарёв.
Одним из таких компромиссов является выполнение Минских соглашений, которые выгодны и России, потому что они меняют политический баланс, превращают Украину в конфедерацию и предохраняют от резких геополитических разворотов Киева, заключил эксперт.
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