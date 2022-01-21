В случае полной смены элит и поколений в Белоруссии развернётся полномасштабная борьба за власть между двумя группами. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политик Владимир Груздев

Деление групп в белорусской власти происходит по основному фактору — отношению к России. На текущий момент очевидно, что во власти есть западное либеральное крыло, которое делает многое для того, чтобы оторвать Беларусь от России и силовики-государственники, поддерживающие Россию, отметил эксперт. Безпалько объяснил, могла ли Белоруссия стать частью России сразу после распада СССР © РИА Новости, Нина Зотина

«Западники лоббируют белорусскую латиницу, активно делает заявления и поздравления на белорусском языке, вкладывает деньги в реставрацию замков Радзивиллов, пропагандирует величие ВКЛ и Речи Посполитой. В экономике данная группа планирует произвести шоковую терапию, посадить страну на финансовую диету, сделать военно-нейтральным государством и в перспективе войти в Евросоюз.

Вторая группа — это государственники, в которой главную роль играют силовики. Эта группа хотела бы дальнейшую интеграцию в рамках союзного государства, военное сотрудничество с ОДКБ, а также отказ от белорусской латинизации. В экономике они выступают за сохранение за государством стратегических активов», — рассказал Груздев.

После ухода Лукашенко, если он не оставит преемника, в Белоруссии развернётся борьба между этими двумя группами, заключил Груздев.

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