Россия может и должна бороться с теми силами в Донбассе, которым выгодно состояние «ни войны, ни мира». Речь про контрабандистов и, например, лобби нотариусов, которые затягивают процесс выдачи паспортов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Цифровой ГУЛАГ на Украине: как искусственный интеллект вычисляет "сепаратистов" © Открытые источники

По мнению Безпалько, экономические операции в республиках должны происходить под контролем России, однако контрабанда в эту сферу не входит.

«Помимо всего прочего, контрабанда носит откровенно криминальный характер — контрабанда наркотиков, оружия, украденных автомобилей. Одно дело — контрабанда молочной продукции, потому что в ДНР отсутствует молочное производство, а другое — контрабанда оружия.

Помимо молочной продукции там еще есть проблемы с лекарствами, их тоже могут поставлять контрабандой. На это можно было бы закрыть глаза, но нужно это все упорядочить и навести порядок», — констатировал эксперт.

Полностью интервью с Богданом Безпалько можно прочитать здесь.