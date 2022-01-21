Эксперт уверен, что соответствующая работа проводится и будет проводиться, так как все подобные выгодоприобретатели «обесценивают репутацию и имидж России».
По мнению Безпалько, экономические операции в республиках должны происходить под контролем России, однако контрабанда в эту сферу не входит.
«Помимо всего прочего, контрабанда носит откровенно криминальный характер — контрабанда наркотиков, оружия, украденных автомобилей. Одно дело — контрабанда молочной продукции, потому что в ДНР отсутствует молочное производство, а другое — контрабанда оружия.
Помимо молочной продукции там еще есть проблемы с лекарствами, их тоже могут поставлять контрабандой. На это можно было бы закрыть глаза, но нужно это все упорядочить и навести порядок», — констатировал эксперт.
Полностью интервью с Богданом Безпалько можно прочитать здесь.