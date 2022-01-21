«Это выглядит странно, поскольку Франция состоит в Нормандском формате и вроде как призвана умиротворять ситуацию в Донбассе, а не пытаться поддерживать одну из сторон. Экс-посол Франции Изабель Дюмон вообще посещала украинские войска на линии соприкосновения, что тоже вызывает вопросы», — напомнил Безпалько.
По его словам, попытка Запада поддержать милитаризацию Киева под лозунгом антироссийского сдерживания налицо. Аналогичным образом ситуация развивалась и в Афганистане, с той только разницей, что на «помощь» Кабулу уходили миллионы в день, а для Киева — миллионы в год.
«Это тоже плохо, это тоже несет смерть, но пока это еще можно называть «осторожным вооружением»», — считает эксперт.
Полностью интервью с Богданом Безпалько можно прочитать здесь.