Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, что отдельные страны в украинском вопросе пытаются «усидеть на 2-х стульях». В частности, Франция поставляет Украине вооружение, в том числе противотанковые комплектны APILAS и тяжелые вертолеты

«Это выглядит странно, поскольку Франция состоит в Нормандском формате и вроде как призвана умиротворять ситуацию в Донбассе, а не пытаться поддерживать одну из сторон. Экс-посол Франции Изабель Дюмон вообще посещала украинские войска на линии соприкосновения, что тоже вызывает вопросы», — напомнил Безпалько.

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«Это тоже плохо, это тоже несет смерть, но пока это еще можно называть «осторожным вооружением»», — считает эксперт.

Полностью интервью с Богданом Безпалько можно прочитать здесь.