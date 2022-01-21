Покинувшие страну белорусы не смогут вернуться, негативное отношение к власти в студенческой среде не будет переломлено, в случае, если Александр Лукашенко останется у власти. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политик Владимир Груздев

В случае пребывания Лукашенко у власти продолжится миграция несогласных с властью граждан за пределы республики. Большинство активных противников власти уже покинули страну, остались только те недовольные граждане, которые не готовы к открытому противостоянию, отметил эксперт. Абзалов рассказал, как себя поведёт Белоруссия в случае войны на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Также не переломлены негативные настроения в молодёжной и студенческой среде, поэтому будущий отток граждан будет происходить за счёт этой категории граждан. Внутри страны будет доминировать государственная позиция, власть будет продолжать довольно агрессивно в стиле Азарёнка, Пустового и Тура [ведущие аналитических шоу на белорусском государственном ТВ — ред.] доносить свою позицию до граждан», — сказал Груздев.

Белорусское общество останется разделённым на разные лагеря. Прошлый год был объявлен годом народного единства, но эта цель не была достигнута: народного единства в Белоруссии нет, заключил эксперт.

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