Великобритания объявила украинское направление приоритетом своей внешней политики, поставляет Киеву вооружение и объявила о строительстве на Украине своих военно-морских баз. Какую угрозу это несет для России в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

«Великобритания представляет для нас (для России — ред.) угрозу как большое глобальное прокси США. Британия, это один из игроков, который активно осваивает Украину в военном отношении, в частности, [у нее есть] пункты военно-морского базирования в Очакове и Бердянске. До полноценных баз еще далеко, аналитики говорят, что для этого потребуется еще минимум 5 лет», — ответил Безпалько.

«Очевидно, что западные страны насыщают Украину оружием, пытаясь превратить ее в инструмент антироссийского сдерживания. Но суммы, которые они на это тратят, не столь значительные, как были в Афганистане. Там на это уходили миллионы в день, а здесь миллионы в год. Это тоже плохо, это тоже несет смерть, но пока это еще можно называть «осторожным вооружением»», — считает эксперт.

Полностью интервью с Богданом Безпалько можно прочитать здесь.