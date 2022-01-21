«Никто не хочет портить отношения с Россией. Германия, например, отказывается продавать оружие (на Украину — ред.). Был даже дипломатический скандал на эту тему, когда посол [Украины в ФРГ Андрей] Мельник прямо обвинял Германию и требовал пересмотреть ее законодательство», — сказал Безпалько.
Он повторился, что санкции против Москвы западные страны не спешат вводить по одной простой причине — «это санкции против самих себя». Эксперт подчеркнул, что экономическое сотрудничество с РФ выгодно Германии, Евросоюзу и даже Польше.
Однако в том случае, если Москва все же пойдет на какие-то шаги в сторону Украины, ограничения уже однозначно будут: этого потребуют союзнические отношения ЕС с США.
Полностью интервью с Богданом Безпалько можно прочитать здесь.