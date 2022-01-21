По информации СМИ, президент Украины Владимир Зеленский предложил западным партнерам ввести превентивные ограничительные меры против РФ, так как после «вторжения» это будет уже бессмысленно. Почему европейцы не послушали его, в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

«Никто не хочет портить отношения с Россией. Германия, например, отказывается продавать оружие (на Украину — ред.). Был даже дипломатический скандал на эту тему, когда посол [Украины в ФРГ Андрей] Мельник прямо обвинял Германию и требовал пересмотреть ее законодательство», — сказал Безпалько.

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Однако в том случае, если Москва все же пойдет на какие-то шаги в сторону Украины, ограничения уже однозначно будут: этого потребуют союзнические отношения ЕС с США.

Полностью интервью с Богданом Безпалько можно прочитать здесь.