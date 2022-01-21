Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 января объявил, что в республике скоро к власти «придут новые люди». Однако сама властная система республики не подвергается изменениям, рассказал в интервью Украина.ру белорусский политолог Всеволод Шимов

Новые люди приходят в белорусскую власть постоянно в силу естественных причин. Руководители старших поколений стареют, их замещают более молодые. Недостатка в желающих сделать карьеру в государственном аппарате нет. Абзалов рассказал, как себя поведёт Белоруссия в случае войны на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Другое дело, что эти новые люди подстраиваются под существующую систему и играют по ее правилам. Так что сама по себе смена лиц не является гарантией каких-либо изменений. Более того, я уверен, что высшее руководство страны ориентировано на максимально консервативный сценарий», — сказал Шимов.

Ожидать каких-то радикальных перемен от конституционной реформы не стоит, подчеркнул эксперт.

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