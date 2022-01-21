Президент Украины Владимир Зеленский собирается с визитом в Польшу. Каким будет диалог, и предоставят ли украинскому лидеру в Варшаве новые инструкции изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Возможен реванш: военный эксперт оценил итоги миротворческой операции в Казахстане © РИА Новости, Дмитрий Рыжаков / Перейти в фотобанк

В то же время, подчеркнул эксперт, хоть интересы Варшавы и Вашингтона в отношении Украины совпадают, для поляков Киев — буферная зона, которую они пытаются сохранить.

«Поляки не могут обещать Зеленскому какую-то существенную помощь ресурсами или вооружением, но они могут пообещать лоббирование Украины в Евросоюзе, НАТО и в ряде других структур, которые Польша пыталась выстраивать на постсоветском пространстве, такие как Люблинский треугольник, предусматривающий создание новой Речи Посполитой. В этом смысле они могут обещать Зеленскому что-то сверх своих потенций, но это тоже поддержка чисто символическая», — заключил эксперт.

Полностью интервью с Богданом Безпалько можно прочитать здесь.