По его мнению, никакой новой информации главе украинского государства в Польше уже не получить, так как нет ничего такого, что знали бы поляки, но не знали американцы.
В то же время, подчеркнул эксперт, хоть интересы Варшавы и Вашингтона в отношении Украины совпадают, для поляков Киев — буферная зона, которую они пытаются сохранить.
«Поляки не могут обещать Зеленскому какую-то существенную помощь ресурсами или вооружением, но они могут пообещать лоббирование Украины в Евросоюзе, НАТО и в ряде других структур, которые Польша пыталась выстраивать на постсоветском пространстве, такие как Люблинский треугольник, предусматривающий создание новой Речи Посполитой. В этом смысле они могут обещать Зеленскому что-то сверх своих потенций, но это тоже поддержка чисто символическая», — заключил эксперт.
Полностью интервью с Богданом Безпалько можно прочитать здесь.