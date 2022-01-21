Проект изменений в конституцию Белоруссии создавался с учётом опыта Казахстана, но в нынешней ситуации, когда в Казахстане произошли массовые беспорядки и попытка госпереворота, Александр Лукашенко попытается сохранить всю полноту власти в Белоруссии в своих руках, уверен эксперт.
«Думаю, что в свете последних событий процесс транзита будет отложен на неопределенное время. Если поправки в конституцию будут приняты, то Александр Лукашенко вполне может совместить посты президента и председателя Всебелорусского народного собрания и таким образом удерживать всю полноту власти в своих руках».
Продлиться правление Лукашенко может до 2025 года, когда должны пройти следующие президентские выборы, а то и дольше, полагает эксперт.
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