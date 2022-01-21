Планировавшийся транзит власти в Белоруссии отложен на неопределённый срок из-за событий в Казахстане. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов

Проект изменений в конституцию Белоруссии создавался с учётом опыта Казахстана, но в нынешней ситуации, когда в Казахстане произошли массовые беспорядки и попытка госпереворота, Александр Лукашенко попытается сохранить всю полноту власти в Белоруссии в своих руках, уверен эксперт. Шимов рассказал, в чём главная слабость ОДКБ © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Думаю, что в свете последних событий процесс транзита будет отложен на неопределенное время. Если поправки в конституцию будут приняты, то Александр Лукашенко вполне может совместить посты президента и председателя Всебелорусского народного собрания и таким образом удерживать всю полноту власти в своих руках».

Продлиться правление Лукашенко может до 2025 года, когда должны пройти следующие президентские выборы, а то и дольше, полагает эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.