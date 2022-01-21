Немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру прокомментировал недавние переговоры Россия-НАТО, ответив на вопрос, какой позиции по теме вступления Украины и Грузии в НАТО придерживается Берлин

«У Германии здесь нет своей собственной позиции, и это делает ситуацию сложной. Германия придерживается точки зрения, что по этому вопросу нужна общая, твердая, трансатлантическая, натовская и общеевропейская позиция.

Ее фактически тоже на самом деле нет, потому что ее артикулируют только американцы, поляки и жесткие критики России, полагая, что когда-нибудь Украина должна стать членом НАТО, и Грузия тоже», — сказал Рар.

Бондаренко назвал три цели Лондона на Украине © РИА Новости, Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк

В то же время, подчеркнул политолог, Берлин не отзывает вето, наложенное им в 2008 году на вхождение Украины в НАТО. Эксперт пояснил, что тогда сделать это было проще, так как у Российской Федерации было совсем другое положение на мировой арене.

«Россия была гораздо слабее. Не было России тогда в Сирии, не было еще Грузии, уже американцы вышли из договора по ПРО, начали расставлять свои противоракетные оборонные структуры в Восточной Европе. А в России Путин фактически уходил со сцены, пришел [Дмитрий] Медведев», — сказал эксперт.

По словам политолога, идеальным вариантом для Берлина было бы, если бы украинский президент сам сказал, что его страна хочет вернуться к нейтральному статусу. «В Германии вздохнули бы с облегчением», — подытожил политолог.

Полностью интервью с Александром Раром можно прочитать здесь.