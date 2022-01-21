Немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру прокомментировал вопрос о том, каким образом проект «Северный поток-2» повлиял на политику Германии, включая противостояние внутри коалиции

«Большая дипломатическая»: Рар назвал цену минских соглашений для Германии © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Анналена Бербок. Политик смягчила свой тон в отношении России, и ее диалог с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, вопреки ожиданиям, получился достаточно конструктивным.

По словам Рара, ранее Бербок выступала за то, чтобы сделать из «СП-2» «руину на дне Балтийского моря», но кандлер Олаф Шольц отрезвил ее, заявив, что «это коммерческий проект и мы его доделаем».

«Действительно мой анализ был по этому поводу правильный: я говорил, что из-за этого вопроса может развалиться коалиция. Но визит Бербок в Россию показал совсем другое. Она не заявила, что «Северного потока-2» не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она «переобулась».

Она сегодня действует не как представитель «Партии зеленых», а как представитель конструктивной немецкой дипломатии. Она сказала, что нам по-прежнему на много лет вперед нужен будет газ из России. Пожалуйста, мы хотим надежности поставок нам газа», — сказал эксперт.

Полностью интервью с Александром Раром можно прочитать здесь.