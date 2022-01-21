Некоторым силам в Донбассе выгодно состояние "ни войны, ни мира", в народных республиках действует лобби нотариусов, затягивающее выдачу паспортом. О том, с чем России нужно справиться в поддерживаемых ею республиках, рассказал в интервью Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Ситуация с контрабандистами и лобби нотариусов обесценивает репутацию и имидж России, и с этими явлениями надо бороться, уверен эксперт. Эксперт: Донбасс готов дать отпор врагу © REUTERS, Alexander Ermochenko

«Донбасс находится в рублевой зоне, в сфере интересов России. Какие-либо экономические операции там тоже должны происходить под контролем России. Контрабанда в эту сферу не входит…Помимо всего прочего, контрабанда носит откровенно криминальный характер — контрабанда наркотиков, оружия, украденных автомобилей», — сказал Безпалько.

На это можно было бы закрыть глаза, но нужно это все упорядочить и навести порядок в этой сфере, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.