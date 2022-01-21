Ситуация с контрабандистами и лобби нотариусов обесценивает репутацию и имидж России, и с этими явлениями надо бороться, уверен эксперт.
«Донбасс находится в рублевой зоне, в сфере интересов России. Какие-либо экономические операции там тоже должны происходить под контролем России. Контрабанда в эту сферу не входит…Помимо всего прочего, контрабанда носит откровенно криминальный характер — контрабанда наркотиков, оружия, украденных автомобилей», — сказал Безпалько.
На это можно было бы закрыть глаза, но нужно это все упорядочить и навести порядок в этой сфере, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.