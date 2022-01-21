«Тут нет альтернативы тому, чтобы Украина начала первая выполнять формулу Штайнмайера, как все было прописано в Минских соглашениях. Украина должна явно и демонстративно предоставить — причем абсолютно юридически оформлено — Донбассу автономию», — заявил Рар.
В том случае, если Киев этого не сделает, Донбасс продолжит находиться в замороженном состоянии, все больше местных жителей получит российское гражданство и свяжут свою жизнь с Россией, что в итоге неминуемо приведет к переходу республик в состав РФ.
«Это все должны понимать, и тут ничего сделать нельзя будет. Так же как и в Крыму. Если у Украины есть намерение удержать регион в своем составе, то нужно идти на этот компромисс, нужно предоставлять Донбассу автономию», — уверен политолог.
Он подчеркнул, что это понимают и в Германии, однако публично не могут давить на Украину, которая не хочет оказаться виноватой перед Россией. В итоге ситуация медленно, но верно склоняется в пользу Москвы.
Полностью интервью с Александром Раром можно прочитать здесь.