Собеседник издания заявил, что полномасштабная наземная война на Украине маловероятна.
«Есть методика, обкатанная в Югославии, когда без прямого контакта жизнь страны превращается в хаос…Это может сработать, к сожалению. Больше у нас нет никаких методик. Несмотря на то, что на границах с Украиной сосредоточена наша группировка, которая уже в подогретом состоянии уже второй месяц, по земле наступать не придется», — сказал Стешин.
Эксперт в заключение посоветовал россиянам более активно оформлять карты "МИР" в свете возможных санкций против России.
Полностью интервью можно прочитать здесь.