У НАТО и США есть сценарии, превращающие жизнь в атакуемой стране в хаос. О том, применит ли Запад подобный сценарий на Донбассе, рассказал в интервью Украина.ру военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин

Собеседник издания заявил, что полномасштабная наземная война на Украине маловероятна. Стешин о реванше националистов в Казахстане и ракетах на Кубе

«Есть методика, обкатанная в Югославии, когда без прямого контакта жизнь страны превращается в хаос…Это может сработать, к сожалению. Больше у нас нет никаких методик. Несмотря на то, что на границах с Украиной сосредоточена наша группировка, которая уже в подогретом состоянии уже второй месяц, по земле наступать не придется», — сказал Стешин.

Эксперт в заключение посоветовал россиянам более активно оформлять карты "МИР" в свете возможных санкций против России.

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