Берлин крайне заинтересован в том, чтобы Минские соглашения соблюдались, а Нормандский формат возобновился. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Возможен реванш: военный эксперт оценил итоги миротворческой операции в Казахстане © РИА Новости, Дмитрий Рыжаков / Перейти в фотобанк Олафа Шольца и российский МИД ведут внутренние консультации по вопросам возрождения Нормандского формата и выполнения Минских соглашений.

«Если Минские договоренности провалятся, если диалог закроют, это будет большая дипломатическая капитуляция Германии. За вопросы европейской безопасности в плане Украины возьмутся американцы, и немцев и французов никто спрашивать не будет, на них будут пальцами показывать, что они провалили этот процесс», — уверен Рар.

Поэтому немцы крайне заинтересованы, чтобы активировать нужные миротворческие процессы на Украине, констатировал эксперт.

Полностью интервью с Александром Раром можно прочитать здесь.