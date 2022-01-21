Эксперт предположил, что команда канцлера Германии Олафа Шольца и российский МИД ведут внутренние консультации по вопросам возрождения Нормандского формата и выполнения Минских соглашений.
«Если Минские договоренности провалятся, если диалог закроют, это будет большая дипломатическая капитуляция Германии. За вопросы европейской безопасности в плане Украины возьмутся американцы, и немцев и французов никто спрашивать не будет, на них будут пальцами показывать, что они провалили этот процесс», — уверен Рар.
Поэтому немцы крайне заинтересованы, чтобы активировать нужные миротворческие процессы на Украине, констатировал эксперт.
Полностью интервью с Александром Раром можно прочитать здесь.