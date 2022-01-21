Переговоры о взаимной безопасности в Европе между Россией и США/НАТО заходят в тупик: американцы не соглашаются давать гарантий по нерасширению альянса. В этом свете ситуации могут помочь события на самой Украине, считает собеседник издания.
«Из этого чудовищного пасьянса я вижу только один выход: это надежда на переворот в Украине военной верхушки. Предполагается, что она до сих пор пророссийская или за семь лет поняла, куда идет Украина, и что она должна совершить этот переворот и позвать Россию на помощь Неньке», — сказал Стешин.
Нам остается только надеяться, что Украина излечит сама себя. "Наступать тремя колоннами" России не дадут, заключил эксперт.
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