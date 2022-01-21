Украинское направление является одним из приоритетов внешней политики Великобритании. О том, что задумал Лондон в отношении Киева в интервью Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

В Лондоне прекрасно понимают, что если противостояние между США и РФ усугубится, то от этого выиграет Британия. В королевстве не оставили планов возродить Британскую империю, уверен эксперт. «Идеальное оружие для поражения российских танков». Перехватывает ли Лондон у Вашингтона управление Украиной © РИА Новости, Юрий Лашов / Перейти в фотобанк

«У Великобритании несколько целей. Главная — воспользоваться противостоянием между глобальными гегемонами в лице США, России и Китая и усилить свою собственную позицию, вплоть до восстановления Британской империи.

Вторая цель — создать в Европе оси «Лондон — Анкара» с тем, чтобы создать некую альтернативную политическую реальность.

Третья — использовать такие страны, как Украину для постоянного третирования России как геополитического игрока, чтобы вбить клин в отношения между Россией и США», — сказал Бондаренко.

Британия прекрасно понимает, что если усугубится противостояние между США и Россией, то Россия будет более тесно сотрудничать с Китаем и от этого будет выигрывать только британская дипломатия, и именно поэтому Украина является для Британии приоритетным инструментом для достижения своих целей, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.